Россияне смогут пересчитать плату за вывоз мусора в случае отъезда

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому жители многоквартирных домов смогут осуществить перерасчет платы за вывоз мусора в случае временного отъезда. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Новые правила начнут действовать с 1 марта 2023 года. Перерасчет предоставляется жильцам, которые по тем или иным причинам отсутствовали более пяти календарных дней.

Чтобы плата была снижена, нужно написать заявление в управляющую компанию и предоставить документы, подтверждающие отсутствие (например, авиабилеты и туристические путевки).