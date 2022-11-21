Фонд святой Екатерины помогает в реставрации древнего храма Архангела Михаила

«Не всякий умел читать, но всякий человек хотел приобщиться к священной истории»: митрополиту Евгению представили проект росписи древнего храма Архангела Михаила.

Сегодня православные верующие отмечают День архангела Михаила. Празднование было установлено в начале четвертого века, а сам архангел считается покровителем воинов — согласно писанию, именно он возглавил ангелов во время бунта Денницы.

В Свердловской области есть несколько храмов, построенных в честь архангела Михаила, один из них в январе этого года после реставрации был открыт в небольшом селе Новоипатово. Именно в нем провел праздничную службу митрополит Верхотурский и Екатеринбургский Евгений.

«Сегодня все люди, которые крещены, являются именинниками. Хочется всех поздравить с Днем ангела. В нашем божественном призвании мы не просто люди, мы подобно ангелам должны быть обращены своим сердцем к Богу на протяжении всей своей короткой жизни», — сказал в проповеди владыка Евгений.

Особенностью сегодняшней службы стала презентация проекта росписи внутренних стен храма. Над созданием оформления трудился художник Илья Фирулев, которого пригласил Фонд святой Екатерины.

«Вслед за возрождением стен, иконостаса будет следовать еще и возрождение росписи. Нет никаких сомнений, что храм будет расписан. Это очень интересная композиция, где будет идти повествование об архангеле Михаиле и о святых воинах, — делится эмоциями владыка Евгений. — Идея росписи и иконописи очень тесно связана со Священным Писанием. В древности не всякий человек имел книгу Священного Писания и не всякий умел читать, но всякий человек хотел приобщиться к священной истории Ветхого Завета и Нового Завета. Так сложилась традиция, что красками и кистями об этом писали на стенах храмов, чтобы любой мог прикоснуться к этому умом и сердцем».

Ожидается, что работы будут выполнены за десять месяцев, но, когда мастера выйдут в храм, пока неизвестно. Чтобы приступить к работе, в храм необходимо завести газовое отопление.

Отметим, что храм Архангела Михаила вновь был открыт 16 января 2022 года. Жители села 15 лет восстанавливали разрушенный храм своими силами, но два года назад их поддержали учредители Фонда святой Екатерины, и работы выполнили в максимально сжатые сроки.



«Это не очень обычный для нашего времени пример, когда в такой красоте возрождается деревенский храм в селе на самом краю области. И мы видим, что сюда вернулась жизнь: сегодня он наполнен молящимися. Это говорит о том, что если есть желание человека и содействие Божие, то совершается невозможное. Такое возрождение здесь и произошло», — сказал Владыка Евгений.