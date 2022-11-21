Фонд святой Екатерины помогает в реставрации древнего храма Архангела Михаила

21 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Российские войска покидают Херсон

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Фонд святой Екатерины помогает в реставрации древнего храма Архангела Михаила

«Не всякий умел читать, но всякий человек хотел приобщиться к священной истории»: митрополиту Евгению представили проект росписи древнего храма Архангела Михаила.

Сегодня православные верующие отмечают День архангела Михаила. Празднование было установлено в начале четвертого века, а сам архангел считается покровителем воинов — согласно писанию, именно он возглавил ангелов во время бунта Денницы.

В Свердловской области есть несколько храмов, построенных в честь архангела Михаила, один из них в январе этого года после реставрации был открыт в небольшом селе Новоипатово. Именно в нем провел праздничную службу митрополит Верхотурский и Екатеринбургский Евгений.

храм, церковь, рпц, православие(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Сегодня все люди, которые крещены, являются именинниками. Хочется всех поздравить с Днем ангела. В нашем божественном призвании мы не просто люди, мы подобно ангелам должны быть обращены своим сердцем к Богу на протяжении всей своей короткой жизни», — сказал в проповеди владыка Евгений.

митрополит евгений, рпц, церковь, свечи(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Особенностью сегодняшней службы стала презентация проекта росписи внутренних стен храма. Над созданием оформления трудился художник Илья Фирулев, которого пригласил Фонд святой Екатерины.

храм, рпц, церковь, андреев(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Вслед за возрождением стен, иконостаса будет следовать еще и возрождение росписи. Нет никаких сомнений, что храм будет расписан. Это очень интересная композиция, где будет идти повествование об архангеле Михаиле и о святых воинах, — делится эмоциями владыка Евгений. — Идея росписи и иконописи очень тесно связана со Священным Писанием. В древности не всякий человек имел книгу Священного Писания и не всякий умел читать, но всякий человек хотел приобщиться к священной истории Ветхого Завета и Нового Завета. Так сложилась традиция, что красками и кистями об этом писали на стенах храмов, чтобы любой мог прикоснуться к этому умом и сердцем».

храм, рпц, проект(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Ожидается, что работы будут выполнены за десять месяцев, но, когда мастера выйдут в храм, пока неизвестно. Чтобы приступить к работе, в храм необходимо завести газовое отопление.

Отметим, что храм Архангела Михаила вновь был открыт 16 января 2022 года. Жители села 15 лет восстанавливали разрушенный храм своими силами, но два года назад их поддержали учредители Фонда святой Екатерины, и работы выполнили в максимально сжатые сроки.


«Это не очень обычный для нашего времени пример, когда в такой красоте возрождается деревенский храм в селе на самом краю области. И мы видим, что сюда вернулась жизнь: сегодня он наполнен молящимися. Это говорит о том, что если есть желание человека и содействие Божие, то совершается невозможное. Такое возрождение здесь и произошло», — сказал Владыка Евгений.

Теги: фонд святой екатерины, архангел михаил, владыка евгений,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети