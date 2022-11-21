21 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Сенаторы обсудили патриотическое воспитание школьников

В Совете Федерации обсудили стратегии и целевые установки патриотического воспитания в условиях ведения ментальных войн, сообщается на сайте верхней палаты парламента.

Председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев отметил, что до принятия поправок в Конституцию РФ в Основном законе вообще отсутствовало само понятие "патриотизм". Молодое поколение становится объектом чужой идеологической обработки.

Сенатор Маргарита Павлова написала в своем канале, что война идет за умы детей и молодежи, а "точка входа - образование и воспитание". Оружием ментальной войны являются СМИ, соцсети, книги, концерты, спектакли, кумиры. И в ход идет все, что влияет на картину мира ребенка: от праздников до игрушек.

В сентябре президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ организацию работы по патриотическому и нравственному воспитанию в школах и вузах. С прошлого года в образование была введена воспитательная составляющая.

Теги: школа, патриотизм, воспитание



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