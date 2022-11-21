Мосгорсуд оставил в СИЗО директора компании Собчак по делу о вымогательстве

Мосгорсуд оставил в СИЗО коммерческого директора компании Ксении Собчак "Oсторожно Media" Кирилла Суханова по делу о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

Обвиняемый останется под стражей как минимум до 24 декабря, передает РИА Новости.

Адвокаты просили изменить меру пресечения на залог в 4 млн рублей или домашний арест, пишет Mash.

По информации телеграм-канала, Суханов частично признал вину и заявил, что готов сотрудничать со следствием. Положительные характеристики на Суханова присылали "Новиков групп", Андрей Малахов и другие. Родственница фигуранта дела заявила, что готова внести 11 млн рублей за его освобождение.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что фигуранты дела о вымогательстве, светские репортеры Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев якобы дали показания на Ксению Собчак.

СМИ уточняли, что Суханов обвиняется по ч. 3 "п" б. ст. 163 УК РФ ("Вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере"). Еще одним обвиняемым является бывший главный редактор Tatler Ариан Романовский (Кузьмин). Дело связано с вымогательством у Чемезова 11 млн рублей. Эти деньги обвиняемые вымогали якобы за нераспространение порочащих потерпевшего сведений через Telegram-канал "Тушите свет".