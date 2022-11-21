Бывший начальник военного института войск Росгвардии в Прикамье не смог обжаловать приговор

Бывший начальник военного института войск Росгвардии генерал-майор Владимир Купавский не смог обжаловать приговор и отправится в колонию для отбывания наказания, сообщает РБК-Пермь.

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге отклонил апелляционную жалобу на приговор по делу о взяточничестве, который вынес Пермский гарнизонный военный суд в августе 2022 года. Купавского признали виновным в получении шести взяток на общую сумму 1,9 млн руб., в том числе и сопряженных с вымогательством, а также в двух случаях превышения полномочий.

Деньги в сумме от 100 тыс. до 500 тыс. руб. осужденный получал через посредников от родственников абитуриентов из Дагестана за поступление их в вуз. Также установлено, что Купавский давал незаконные указания подчиненным вносить изменения в результаты психологического тестирования курсантов и испытаний по физической подготовке. В итоге бывшего начальника института Росгвардии приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Владимир Купавский возглавлял Пермский военный институт войск Росгвардии с 2016 года по ноябрь 2020-го.