В Челябинской области сопредседателем регионального штаба ОНФ избран командир батальона "Апостол"

Командир южноуральского батальона "Апостол" с позывным "Ангел" Юрий Гагарин вошел в состав сопредседателей штаба Народного фронта в Челябинской области. Соответствующее решение было принято на отчетно-выборной конференции регионального отделения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ОНФ.

После начала спецоперации Юрий Гагарин ушел добровольцем на фронт. За время службы в Донбассе спас 367 детей, помогал восстанавливать разрушенные дома. Постановлением главы ДНР представлен к Ордену Мужества. В настоящий момент он командует батальоном "Апостол", в составе которого служат бойцы из Челябинской области.

Челябинское отделение ОНФ собирает и поставляет регулярную гуманитарную помощь батальону.