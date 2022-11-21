21 Ноября 2022
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Общество Челябинская область
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В Челябинской области сопредседателем регионального штаба ОНФ избран командир батальона "Апостол"

Командир южноуральского батальона "Апостол" с позывным "Ангел" Юрий Гагарин вошел в состав сопредседателей штаба Народного фронта в Челябинской области. Соответствующее решение было принято на отчетно-выборной конференции регионального отделения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ОНФ.

После начала спецоперации Юрий Гагарин ушел добровольцем на фронт. За время службы в Донбассе спас 367 детей, помогал восстанавливать разрушенные дома. Постановлением главы ДНР представлен к Ордену Мужества. В настоящий момент он командует батальоном "Апостол", в составе которого служат бойцы из Челябинской области.

Челябинское отделение ОНФ собирает и поставляет регулярную гуманитарную помощь батальону.

Теги: ОНФ, Юрий Гагарин,



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