21 Ноября 2022
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Происшествия В России Северо-Кавказский ФО
Фото:Накануне.RU

В центре Грозного неизвестный напал с ножом на сотрудника ГИБДД

В центре Грозного ликвидирован мужчина, напавший с ножом на сотрудника ГИБДД. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, инспектор отлучился на омовение в помещение для совершения намаза, где злоумышленник "исподтишка нанес ему смертельные ранения".

Преступник был застрелен при попытке скрыться с места происшествия с табельным оружием. По предварительной информации, он действовал один, его личность устанавливается, добавил глава ЧР.

Полицейские отрабатывают вероятных сообщников правонарушителя, а также мотивы преступления.

Теги: грозный сотрудник гибдд, нож, нападение



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