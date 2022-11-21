В центре Грозного неизвестный напал с ножом на сотрудника ГИБДД

В центре Грозного ликвидирован мужчина, напавший с ножом на сотрудника ГИБДД. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, инспектор отлучился на омовение в помещение для совершения намаза, где злоумышленник "исподтишка нанес ему смертельные ранения".

Преступник был застрелен при попытке скрыться с места происшествия с табельным оружием. По предварительной информации, он действовал один, его личность устанавливается, добавил глава ЧР.

Полицейские отрабатывают вероятных сообщников правонарушителя, а также мотивы преступления.