Жительницу Прикамья оштрафовали за оскорбление мэра

С жительницы Красновишерска взыскали штраф за оскорбление мэра, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Поводом для судебного разбирательства стал гневный комментарий, опубликованный в группе "Красновишерск без границ" в социальной сети "ВКонтакте под записью о привлечении должностного лица к административной ответственности.

"Женщина, не стесняясь в выражениях, характеризовала личность чиновника. Согласно заключению эксперта, мысль была выражена в грубой нецензурной форме, содержащей унизительные оценки главы администрации. Кроме того, комментарий был доступен всем участникам сообщества "Красновишерск без границ" и другим пользователей социальной сети, что приравнивало его к публичному оскорблению представителя власти. Суд пришел к выводу, что автор высказывания не только затронул личную честь и достоинство представителя государственной власти, но и подрывал его моральный престиж, профессиональное достоинство в глазах окружающих. Гражданку признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ "Оскорбление представителя власти", и назначили наказание в виде уголовного штрафа в размере 15 тыс. руб.", - говорится в сообщении.

Приставами было возбуждено исполнительное производство в отношении несдержанной должницы. Гражданку предупредили, что если она не исполнит обязательства по уплате штрафа в установленный законом 60-дневный срок, то ее ждет замена наказания на более суровое. Женщина оплатила штраф.