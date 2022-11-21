21 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Книгоиздатели попросили внести поправки в закон о запрете ЛГБТ-контента

Книгоиздатели просят внести поправки в закон о запрете ЛГБТ-контента, который уже принят в первом чтении. Так, крупнейшая издательская группа России – "Эксмо-АСТ" – направила в Российский книжный союз письмо, в котором говорится: в текущем варианте законопроект фактически вводит запрет на любую информацию для несовершеннолетних, связанную с нетрадиционными отношениями, пишет "Коммерсант". 

"Так, даже если контекст упоминания является изложением исторических фактов или в книге есть персонаж — представитель ЛГБТ, формально это "демонстрирование сексуальных предпочтений", а значит, запрещено",— полагают в издательстве.

В компании предлагают дополнить законопроект формулировкой, предложенной Конституционным судом РФ в 2014 году: даже среди несовершеннолетних может быть распространена информация о нетрадиционных отношениях в нейтральном (просветительском, художественном, историческом) контексте, если оно лишено признаков пропаганды.

В издательстве "Альпина" полагают, что формулировки законопроекта толкают книгоиздателей на отказ от выпуска книг, где есть далее малейшее упоминание ЛГБТ-темы.

Теги: издательство, книга, лгбт, пропаганда, запрет, законопроект



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