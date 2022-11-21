"Вкусно – и точка" запускает доставку в провинциальных городах

Сеть ресторанов "Вкусно – и точка" запустит 29 ноября доставку в 21 городе России. При этом в Москве и Санкт-Петербурге сервис пока работать не будет, но его обещают запустить до конца года, передает РБК.

Пока партнерами сети, заменившей россиянам "Макдоналдс", будут сервисы "Яндекс Еда" и Delivery Club, но в перспективе компания будет расширять число доставщиков.

В конце октября стало известно, что "Вкусно – и точка" повышает цены на шесть позиций в категории "Бургеры". В компании это объяснили ростом себестоимости продуктов".

"Вкусно – и точка" – бывший "Макдоналдс" в России. Американская сеть ушла из РФ на фоне военной спецоперации на Украине. Активы компании в России были проданы.