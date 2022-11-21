21 Ноября 2022
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Улучшение отношений Киева и Москвы возможно только после смены власти на Украине, - Косачев

Нормализация отношений между Россией и Украиной возможна только после смены власти в Киеве, заявил в интервью "Аргументам и фактам" вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

"Надеюсь, на этот раз она произойдет конституционным путем", - отметил он.

Кроме того, по мнению политика, нужно принуждать Украину к исполнению собственных обязательств, несмотря на то, что Минские соглашения утратили свою силу в том виде, в котором были прописаны в 2014 и 2015 годах.

Как подчеркнул Косачев, власти в Киеве должны вести диалог с собственным населением, а не решать внутренние конфликты боевыми действиями.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия открыта к диалогу по Украине без предварительных условий, но Киев "по команде своих западных кураторов прервал диалог".

Теги: украина, косачев



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