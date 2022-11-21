Царев считает, что проблемы СВО во многом вызваны распродажей советского оружия

21 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Российские войска покидают Херсон

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Армия и ВПК В России
Фото: geopolitica.ru

Царев считает, что проблемы СВО во многом вызваны распродажей советского оружия

Проблемы в ходе СВО во многом вызваны недостатком оружия у России. Так считает экс-депутат Рады и экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев.
Читайте также:

Он напомнил, что в СССР "у нас было все готово для того, чтобы воевать с большей частью мира" и победить в случае начала войны. Для этого строились заводы, способные производить весь спектр вооружений и боеприпасов, а страна "накопила гигантские склады с оружием". В 90-х многие заводы закрыли, пустили на металлолом, но где склады с оружием?

"Разрешите задать вопрос: как можно быть в тройке лидеров стран, торгующих оружием, и практически не производить это вооружение? Напомню, наша страна, начиная с распада Советского Союза на протяжении десятилетий занимала либо первое, либо второе место в мире среди продавцов оружия. Продавцов, не производителей... Я не хочу сказать, что Россия торговала только советским оружием. Нет, конечно. Торговали и новым вооружением... Но нельзя распродавать свое вооружение так, чтобы ставить под вопрос обороноспособность нашей страны", - написал Царев.

У него нет сомнений, что если бы торговля советским оружием не была такой активной, то на фронте сейчас была другая ситуация. Он уверен, что оставление Херсона во многом было вызвано именно нехваткой вооружения, а не проблемами с логистикой.

Он подчеркнул, что не сомневается в решении задач, которые стоят перед страной, и отмечает, что сейчас "наша оборонная промышленность работает в три смены", но чтобы компенсировать дефицит вооружения и боеприпасов, понадобится время.

Недавно экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, который возглавляет в зоне СВО группу военных советников, заявил, что в ближайшие месяцы в зону СВО поступит самое современное российское вооружение, которого подчас очень не хватает войскам.

В конце октября зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что выпуск вооружений и специальной техники в России "от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов вырос в несколько раз". "Ждите!" - написал он.

Теги: оружие, СВО, торговля оружием



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети