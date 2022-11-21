Царев считает, что проблемы СВО во многом вызваны распродажей советского оружия

Проблемы в ходе СВО во многом вызваны недостатком оружия у России. Так считает экс-депутат Рады и экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев.

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Он напомнил, что в СССР "у нас было все готово для того, чтобы воевать с большей частью мира" и победить в случае начала войны. Для этого строились заводы, способные производить весь спектр вооружений и боеприпасов, а страна "накопила гигантские склады с оружием". В 90-х многие заводы закрыли, пустили на металлолом, но где склады с оружием?

"Разрешите задать вопрос: как можно быть в тройке лидеров стран, торгующих оружием, и практически не производить это вооружение? Напомню, наша страна, начиная с распада Советского Союза на протяжении десятилетий занимала либо первое, либо второе место в мире среди продавцов оружия. Продавцов, не производителей... Я не хочу сказать, что Россия торговала только советским оружием. Нет, конечно. Торговали и новым вооружением... Но нельзя распродавать свое вооружение так, чтобы ставить под вопрос обороноспособность нашей страны", - написал Царев.

У него нет сомнений, что если бы торговля советским оружием не была такой активной, то на фронте сейчас была другая ситуация. Он уверен, что оставление Херсона во многом было вызвано именно нехваткой вооружения, а не проблемами с логистикой.

Он подчеркнул, что не сомневается в решении задач, которые стоят перед страной, и отмечает, что сейчас "наша оборонная промышленность работает в три смены", но чтобы компенсировать дефицит вооружения и боеприпасов, понадобится время.

Недавно экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, который возглавляет в зоне СВО группу военных советников, заявил, что в ближайшие месяцы в зону СВО поступит самое современное российское вооружение, которого подчас очень не хватает войскам.

В конце октября зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что выпуск вооружений и специальной техники в России "от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов вырос в несколько раз". "Ждите!" - написал он.