Times: Великобритания продолжает покупать российскую нефть в обход санкций

Британские импортеры продолжают закупать российскую нефть, несмотря на утверждения властей об отсутствии поставок, сообщает The Sunday Times.

По данным издания, с конца февраля в британские порты прибыло 39 танкеров с российской нефтью стоимостью свыше £200 млн ($238 млн), однако эти поставки не были классифицированы как российские. Де-факто в британской документации они проходили как европейские, поскольку перевозимый из одного из портов России груз перегружался с одного судна на другое в одной из стран Евросоюза, а затем уже попадал в королевство.

Газета подчеркнула, что подобная схема не нарушает действующие морское законодательство. Поясняется, что в Великобритании компании должны указывать страну отправки нефти, а не ее производителя, передает ТАСС.

В июле Times сообщала, что несмотря на санкции и публичный отказ Великобритании покупать российские нефтепродукты, страна все равно может продолжить импорт дизельного топлива из РФ.

Официально доля российского топлива, импортируемого в Великобритании, невелика. Но благодаря продажам через третьи страны обходятся санкции, а доля российских нефтепродуктов в Великобритании составляет до 20%.