Фильм "Сердце Пармы" в седьмой раз возглавил кинопрокат в России

Фильм "Сердце Пармы" в минувшие выходные в седьмой раз возглавил кинопрокат в России, сообщает "Ъ".

За 17-20 ноября фильм собрал 44 млн руб. На втором месте лента "Черная пантера: Ваканда навеки" (без РФ и Белоруссии) со сборами в 42 млн руб. (142 млн руб. всего). Третье место приходится на фильм "Петр I: последний царь и первый император" — сборы в 40 млн руб. Замыкают пятерку лидеров фильмы: "Чинк: Хвостатый детектив" и "Покерфейс" - 40 и 38 млн руб., соответственно.

За полтора месяца фильм "Сердце Пармы" собрал около 816 млн руб.

В общей сложности российские кинотеатры за выходные собрали 315 млн руб.

Фильм "Сердце Пармы" снят по одноименному роману Алексея Иванова, повествует о покорении Великой Перми Москвой в XV веке. Кинолента является совместным проектом компаний "Профит", "Стар Медиа" и телеканала "Россия". В съемках массовых сцен фильма приняли участие более 1,5 тыс. жителей Пермского края.