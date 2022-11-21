21 Ноября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Алексей Вихарев

Глава медфракции навестил бойцов в екатеринбургском госпитале и передал пироги

Глава медицинской фракции в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев в очередной раз навестил бойцов, участвующих в СВО, в окружном военном госпитале.

"Пообщался с ранеными солдатами в гнойном отделении, восстанавливаются, набираются сил. Главное, не падают духом. Рассказали, чего не хватает на передовой. Учту в будущих гуманитарных грузах", - сообщил Алексей Вихарев в своем телеграм-канале.

Алексей Вихарев(2022)|Фото: Алексей Вихарев

По его словам, он привёз бойцам и их врачам 15 кг пирогов, и в пекарне бесплатно приготовили для бойцов чебуреки, когда узнали, кому предназначается посылка.

Алексей Вихарев(2022)|Фото: Алексей Вихарев

Также он передал раненым боксы для хранения пищи, несколько профессиональных машинок для стрижки, а жители собрали для них коробку нового постельного белья, бинты и антисептики.

Алексей Вихарев(2022)|Фото: Алексей Вихарев

"Переговорил с заместителем начальника госпиталя Сергеем Абрамовым. Обсудили список необходимого оборудования, чем может помочь наша медицинская фракция. Скоро ещё раз навещу ребят и медиков", - заверил Вихарев.

Напомним, в начале ноября медицинская фракция гордумы Екатеринбурга доставила участникам спецоперации очередную партию гуманитарного груза, в нем были: устройства для подключения к спутниковому интернету, роутеры, комплекты IP-телефонии, бинокли, специальные технические устройства, электрические фонарики, генераторы, газовые горелки и газовые баллоны, спальные мешки, коврики и "сидушки". Также привезли лекарства: антисептики, противовирусные и другие медикаменты, стойку для медицинских систем и капельниц, аппарат ЭКГ. А для поднятия боевого духа военным передали детские письма.

Теги: Алексей Вихарев, медицинская фракция



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