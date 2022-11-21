21 Ноября 2022
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Армия и ВПК В России
Фото: минобороны.рф

СМИ: в России разрабатывают бронетехнику для Арктики

Министерство обороны России заявило о разработке нового двухзвенного транспортера для формирований, дислоцирующихся в Арктике.

Также модернизируется существующая бронетехника. "Для оснащения воинских формирований, дислоцированных в Арктической зоне, создается двухзвенный гусеничный транспортер легкой категории по массе, дорабатываются двухзвенные гусеничные транспортеры семейства "Вездесущий", двухзвенная бронированная унифицированная платформа "Арктика" и машины обеспечения на их базе", — заявил начальник главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-майор Александр Шестаков газете "Красная Звезда".

Отмечается, что выполняются работы над снегоходами, мотовездеходами и вездеходами на шинах со сверхнизким давлением. Шестаков также сообщил, что по концепции развития бронетехники до 2030 года и после этого периода, она должна стать более унифицированной и обладать повышенным уровнем защиты личного состава от "поражающих факторов обычного оружия".

По словам генерала, выпускаемая с 2021 года российская бронетехника идет с доработками, которые позволяют в полевых условиях устанавливать элементы дополнительной защиты бортов и кормы решетчатыми экранами, а также дополнительной брони.

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что форсированное развитие ресурсной базы Дальнего Востока и Арктики и создание новых транспортных коридоров, прежде всего Северного морского пути, для экспорта этих ресурсов даст толчок российской экономике. 

Теги: Арктика, бронетехника



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