Дочка ГТЛК ведет переговоры о покупке беспилотников на сотни миллионов рублей

Компания "Беспилотные авиационные системы" (51% – у структур ГТЛК, остальное – у фонда Национальной технологической инициативы), созданная в качестве оператора беспилотников, ведет переговоры о закупке в 2022–2023 годах первой партии дронов для своего парка.

Компания намерена приобрести около 20 беспилотников на общую сумму в сотни миллионов рублей. Переговоры проходят, в том числе на выставке "Аэронет 2035". Представитель ГТЛК уточнил, что флот тяжелых и средних беспилотников в 2023 году достигнет не менее 18 единиц.

ГТЛК и фонд НТИ договорились о создании БАС в июне в ходе Петербургского международного экономического форума. Ожидается, что компания будет оказывать услуги по аэрофотосъемке и мониторингу объектов, по перевозке грузов авиационным беспилотным транспортом, сообщают "Ведомости".