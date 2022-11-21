21 Ноября 2022
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Политика В России
Фото: catalog.ykt.ru

Госдума рассмотрит законопроект о выходном 31 декабря

Депутаты Госдумы рассмотрят нормы о выходном дне 31 декабря на федеральном уровне.

Проект закона получил положительное заключение правового управления Думы и может быть рассмотрен в первом чтении в декабре. Документ внесли в нижнюю палату еще в 2020 году. В комитете Госдумы по труду предлагают его поддержать, чтобы не мучиться с переносами праздничных дней.

В некоторых фракциях инициативу не поддерживают. Например, в КПРФ считают, что "у хорошей хозяйки заранее всё должно быть готово". Как говорят эксперты, свободное от работы 31 декабря поможет создать атмосферу праздника в этом непростом году, сообщают "Известия".

Теги: Госдума, законопроект, выходные



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