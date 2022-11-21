Банки массово повысили ставки по долгосрочным депозитам

Крупнейшие банки России еще раз увеличили ставки по депозитам, несмотря на сохранение ключевой на уровне 7,5%.

Финансовые организации в основном повысили доходность по долгосрочным вкладам от полугода. Рост ставок в ноябре составил от 0,5 до 2,25 п.п. При этом банки не исключили еще одного увеличения ставок по своим продуктам до Нового года в рамках сезонных предложений.

Причина повышения доходности на фоне сохранения ключевой — в попытке привлечь деньги клиентов после массового вывода средств в конце сентября, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, с начала ноября ставки по потребительским кредитам в банках России из топ-30 выросли в среднем на 1,5–2 п.п.