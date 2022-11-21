Нижневартовск развивает туриндустрию: Этнодеревня, "ЯГОМ", "Радуга", экотропа, этнопарк, глэмпинг и первозданные уголки северной природы

Приближающийся Новый год для многих российских семей ставит в повестку дня вопрос - куда можно поехать за яркими зимними впечатлениями, но при этом с возможностью комфортно отдохнуть всей семьей. И, если летом предпочтения сограждан все-таки по большей части сосредоточены на теплых морских побережьях страны, то зима - самое время обратить взоры на северные родные просторы.

Нижневартовск к приему туристов-сограждан и не только, пожалуй, готов лучше многих других северных городов. Это еще раз подтвердили результаты конкурса "Лидеры туриндустрии Югры". Сразу в двух номинациях престижного соревнования столица Самотлора стала победителем, а всего вартовчане привезли пять наград.

При этом, представительство на форуме было более, чем масштабное, всего участие в «ЮграТур-2022» приняли около 100 компаний Югры и России. Губернатор Югры Наталья Комарова приветствовала участников форума по видеоконференцсвязи. «Мы на пороге нового этапа развития туризма. Правительством Российской Федерации уделяется особое внимание формированию устойчивых межрегиональных связей, продвижению туристских возможностей, созданию туристской инфраструктуры, межрегиональной кооперации. Форум – возможность закрепить договоренности по развитию межрегиональных маршрутов, макротерриторий, начать их реализацию с активным вовлечением бизнеса регионов», – сказала губернатор Ханты-Мансийского автономного округа.

Награды столицы Самотлора, которые были присуждены в ходе "ЮграТур-2022", наглядно демонстрируют, что у города перспективы в туристской отрасли весьма многообещающие, о чем Накануне.RU уже подробно рассказывало.

Сейчас на форуме Нижневартовский отель Park Sidе Inn второй год подряд стал лидером в номинации "Лучшая гостиница (отель)", "Лучшей туристской базой" в 2022 году был признан спортивно-оздоровительный комплекс "Радуга". Призовые места в номинациях «Лучший этнографический маршрут» и «Лучшая этнодеревня» достались проекту Экоэтнопарк «Молодёжного центра» Нижневартовска, в номинации «Лучший этнографический сувенир» победу одержала Ирина Быкова с проектом «Ягоды Югры».

"Для меня это очень ценно и значимо. Чудеса в нашей жизни случаются, если ты веришь, работаешь и идешь своим путем, во благо края, в котором живешь", – делилась впечатлениями о форуме Ирина Быкова.

Глава города Нижневартовска Дмитрий Кощенко в своем телеграмм-канале тепло поздравил земляков - победителей окружного конкурса туриндустрии. Но, вполне может быть, что в недалеком будущем случится еще немало поводов для поздравлений. Ведь в рамках ежегодного туристского форума "ЮграТур-2022", который прошел в Ханты-Мансийске 11-12 ноября, стало известно, что два проекта нижневартовской туриндустрии попали в финал уже Всероссийского конкурса в сфере этнографического туризма. Коллектив МАУ «Молодежный центр» города Нижневартовска представил свои разработки в номинациях «Лучший этнографический маршрут» и «Лучшая этнодеревня (этностойбище, община)».

Локацией для проектов стал нижневартовский спортивно-оздоровительный комплекс «Радуга», который для самих горожан все больше превращается в любимое место для семейного, активного, спортивного и молодежного отдыха. Причем, как летнего, так и зимнего. Кстати, только в 2022 году базу уже посетили несколько десятков тысяч человек.

Как подчеркивают в департаменте общественных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижневартовска, модернизированная, расширенная, насыщенная самобытными локациями база входит в новую экосистему креативных индустрий региона. А сам Нижневартовск является активным актором создания подобной системы на территории Югры при поддержке губернатора округа Натальи Комаровой.

«Создали проект экоэтнопарк на средства регионального конкурса проектов инициативного бюджетирования. У нас есть этнодеревня, построенная представителями коренных малочисленных народов Севера. На территории «Радуги» разместился самый крупный веревочный парк Югры в рамках проекта экотропа. И целый ряд различных услуг и культурных направлений. Мы принимаем гостей, в том числе иностранные делегации, проводим гастрономические субботы. Ищем новые формы для наполнения базы», – рассказала директор МАУ «Молодежный центр» Людмила Козлова.

На территории базы проводятся самые различные мероприятия общероссийского, окружного и городского масштабов. Вот только некоторые из них: семейный фестиваль «Жизнь – это движение», часть выездного образовательного модуля региональных команд федеральной сети арт-резиденций Арт-кластера «Таврида», открытие веревочного парка, фестиваль «Нижневартовск – территория дружбы».

Безусловно, самой яркой туристической изюминкой можно признать созданную здесь этнодеревню. В ее формировании приняли участие представители коренных народов Севера. Этнодеревня – это реконструкция стойбища ханты: летний и зимний чумы, хлебная печь, инвентарь для охоты и рыбалки, инфраструктура для национальных спортивных забав, аутентичное убранство жилищ. Реализовать проект удалось благодаря участию в региональном конкурсе инициативного бюджетирования. Теперь тут постоянно проходят экскурсии, во время которых горожанам и гостям города рассказывают об обычаях и традициях ханты. Только за последний год экоэтнодеревню с экскурсией посетили более 3000 человек.

Еще один проект, реализуемый в Нижневартовске, на глазах горожан становится и точкой притяжения для жителей, и точкой формирования туристической рекреации. Это многофункциональный комплекс «ЯГОМ», который возводится в 10 километрах от города в районе Нижневартовского ГПЗ. Он открылся в начале осени для посещения. Свежий воздух, вековые деревья, берег реки Меги, живописные уголки и фотозоны – все это лишь часть поводов для обязательного знакомства с экотропой.

«На территории комплекса (30 гектаров) больше не используется тяжелая техника, поэтому вартовчане могут смело посещать экотропу. Сегодня уже есть определенный набор локаций (спортивная, рекреационная, туристическая, глэмпинг и другие), но у проекта неограниченные возможности. Площадку можно и нужно развивать с учетом мнения профессиональных сообществ и жителей. Приглашаем вартовчан к диалогу, свои предложения они могут высказать, обратившись по телефону 8 (34662) 9-12-48 или в официальной группе ВКонтакте «Эковолонтеры Югры»», - говорит Олег Попенко, начальник управления по природопользованию и экологии администрации города.

Уже этой зимой в «ЯГОМе» построят снежные горки. Территория хорошо освещается, поэтому отдыхать можно и днем, и вечером. В будущем году власти Нижневартовска планируют создать здесь зону для занятий воркаутом в пределах спортивной локации и продолжить обустройство глэмпинга. Уже завершена установка сафари-тентов, которые вскоре доукомплектуют мебелью и подключат электричество. В строительстве глэмпинга помощь оказало ПАО «Сибур Холдинг» в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел».

Как пояснил заместитель главы города Николай Лукаш, реализация муниципального проекта рассчитана на несколько лет. «Объект создается специалистами управления лесопаркового хозяйства города. Проект является привлекательным для инвесторов и благотворителей. Вклад наших партнеров в этом году составил более 8,5 миллионов рублей. При бюджетном финансировании 3,5 миллиона рублей. Благодарим наших партнёров – компанию «СИБУР», ООО «НТГМ», ООО «Инновационные Технологии», ООО «АКСС», АО «Горэлектросеть»», - пояснил Николай Лукаш.

В будущем комплекс "ЯГОМ" будет занесен в перечень объектов внутреннего туризма, что, конечно, сделает еще более привлекательным город для развития туризма.