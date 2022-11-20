20 Ноября 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Жительница Екатеринбурга перевела "экстрасенсам" больше 3 млн рублей

Жительница Екатеринбурга, пытаясь вылечить своего сына от алкоголизма, отдала мошенникам более 3 млн рублей.
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Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, еще в феврале 70-летняя пенсионерка увидела по телевизору программу об экстрасенсах, где был указан телефон для связи и консультации. Так как сын женщины сильно пьет, она решила помочь ему с помощью нетрадиционной медицины и позвонила. Ей ответила девушка, представившаяся "Ксенией", которая перевела звонок на некоего "Марка Владимировича". Тот сразу заявил, что для обряда избавления от зависимости нужны специальные свечи и определенная атрибутика стоимостью 20 тысяч рублей.

Пенсионерка кинулась к банкомату и перевела сумму. На следующий день "Марк Владимирович" перезвонил сам и сообщил, что ситуация "намного серьезнее" и что сына нужно "отмаливать", так как он якобы может умереть. А для этого надо уже 400 тысяч рублей.

В дальнейшем женщине называли все новые и новые предлоги для перевода денег. Ей даже пришлось набрать кредитов. Таким образом мошенники выманивали деньги у пенсионерки до ноября. Потом она начала подозревать, что ее просто обманывают, и пошла в полицию. Общая сумма ущерба к этому времени уже превысила 3 млн рублей.

Сейчас силовики разбираются во всех подробностях этой истории. Может быть поднят вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

Полицейские призывают уральцев не поддаваться на уловки аферистов. Не нужно переводить деньги на неизвестные счета или незнакомым людям ни под каким предлогом.

Теги: мошенники, экстрасенсы, полиция, Екатеринбург



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