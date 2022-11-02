03 Ноября 2022
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Продукцию Marvel, Disney Pixar, DC Comics включили в перечень для параллельного импорта

По параллельному импорту теперь можно будет поставлять продукцию с торговыми марками Marvel, Disney Pixar, DC Comics. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

Параллельный импорт — это ввоз в страну товаров без согласия производителя или правообладателя. Этот механизм называется "параллельным", так как импорт идет одновременно с поставкой от официальных дилеров. В Минпромторге РФ сообщили, что для включения/исключения того или иного бренда из соответствующего перечня существуют четкие критерии: если компания ушла с российского рынка, прекратила поставки, закрыла свое производство в России - такие бренды включаются в перечень для параллельного импорта. Если же иностранные партнеры добросовестно выполняют контрактные обязательства, продукция в достаточном количестве представлена на полке и поставляется нашим предприятиям - продукция из перечня исключается.

"По параллельному импорту теперь можно будет поставлять продукцию с торговыми марками Marvel, Disney Pixar, DC Comics и другие. Приказ №4456 от 21.10.2022 со всеми обозначенными изменениями зарегистрирован Минюстом России", - говорится в сообщении ведомства.

Также перечень дополнили брендами автомобильных запасных частей, продукцией химической промышленности, игрушками и другими товарами

В дальнейшем Минпромторг России совместно с другими ведомствами продолжит проводить мониторинг ситуации с импортными поставками и при необходимости в перечень будут добавляться или исключаться те или иные позиции.

Теги: Marvel, Disney Pixar, DC Comics, параллельный импорт, Минпромторг



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