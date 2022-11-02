Минпромторг РФ включил в перечень для параллельного импорта алкоголь

Минпромторг РФ включил в новый перечень товаров для параллельного импорта алкоголь, который не производится в России. Соответствующая информация опубликована на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

В списке ряд иностранных брендов вин, шампанского и крепких алкогольных напитков: Jagermeister, White Horse, Malibu, Jose Cuervo, Jack Daniels's, Bell's, Sheridan's, Jose Cuervo.

"Механизм параллельного импорта будет распространяться именно на ту алкогольную продукцию, которая на сегодняшний день не производится в России. Стимулирование импорта направлено на те ниши, в которых российское производство еще не может полностью обеспечить потребности промышленных предприятий и конечных потребителей. При этом по винной, коньячной и другой алкогольной продукции внутренняя потребность закрывается полностью", - говорится в сообщении на сайте минпромторга.

Параллельный импорт — это ввоз в страну товаров без согласия производителя или правообладателя. Этот механизм называется "параллельным", так как импорт идет одновременно с поставкой от официальных дилеров.