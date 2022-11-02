Защита пермского стрелка Бекмансурова просит назначить дополнительную судмедэкспертизу

Адвокат обвиняемого в массовом убийстве в ПГНИУ Тимура Бекмансурова Виктор Паньков, не согласился с выводами экспертизы о вменяемости своего подзащитного, сообщает "Ъ".

Паньков заявил ходатайство о назначении повторной комплексной стационарной психолого-психиатрической и наркологической экспертизы.

Адвокат заявляет, что экспертиза была проведена с нарушениями: в стационаре у Тимура Бекмансурова забрали личные вещи, в том числе и первой необходимости. По данным издания, якобы при проведении медицинских исследований рядом с ним находились сотрудники конвойной службы ФСИН, которые оскорбляли обвиняемого. Также они слышали разговор обследуемого с врачами и получили доступ к конфиденциальной информации. Сам Бекмансуров во время бесед с медиками якобы страдал болями в горле и не мог долго говорить.

Кроме того, Виктор Паньков заявил, что его доверитель страдал и страдает психическим расстройством, но в выводах экспертов этот факт отражен не был. По его словам, состояние подзащитного могло повлиять "на адекватность и объективность получаемой экспертами информации". Паньков считает, что новую, ранее не известную в ходе следствия информацию при допросах в суде предоставили мать подсудимого и многочисленные свидетели.

Обсуждение ходатайства продолжится завтра, когда свое мнение о ходатайстве защиты представит прокуратура.

Как сообщало Накануне.RU, 20 сентября 2021 г. пермский студент Тимур Бекмансуров в помещении Пермского государственного национального исследовательского университета и на прилегающей к нему территории с целью массового убийства произвел из ружья множественные прицельные выстрелы с близкого расстояния в направлении людей. В результате погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Бекмансурова обезвредил прибывший на место инспектор ДПС ГИБДД УМВД России по Перми, в которого Бекмансуров также произвел выстрел. Благодаря своевременной реакции мужчина остался жив. Кроме того, в результате своих действий, как считает следствие, Бекмансуров умышленно повредил имущество вуза и граждан на общую сумму свыше 370 тыс. руб.