Эвакуация с правобережной части Херсонской области завершена

В администрации Херсонской области сообщили о завершении эвакуационных мероприятий, передает корреспондент Накануне.RU.

В связи с этим, а также из-за усиления военной опасности и повышения угроз мирному населению, власти региона приняли решение временно прекратить движение гражданских транспортных средств через Днепр. Запрет распространяется на речные такси, баржи и другие водные суда. Понтонная переправа также прекращает свою работу. Власти региона сообщают, что ограничение не отразится на обеспечении правобережья Херсонской области продовольствием и товарами первой необходимости.

Исключение сделано для транспорта коммунальных служб и компаний, осуществляющих грузоперевозки продовольствия и медикаментов. Снабжение Херсона и населенных пунктов области будет осуществляться в прежнем режиме.

Движение гражданских транспортных средств с правого на левый берег Днепра сохранится и будет осуществляться также, как и ранее — через "Речпорт". Уехать на левый берег Днепра можно оттуда на водном транспорте, а также переправиться на личном автомобиле с помощью баржи.