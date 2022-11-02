Вещание информационного агентства REGNUM приостановлено из-за смены руководства

Вещание информационного агентства REGNUM приостановлено из-за смены руководства в компании, управляющей агентством. Об этом сообщил главный редактор Модест Колеров, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, собственник управляющей компании ИА REGNUM без объяснения причин и целей поменял руководство в компании, управляющей агентством, что сделало невозможным дальнейшее продолжение работы в прежнем формате.

"Вплоть до прояснения ситуации ИА REGNUM приостанавливает вещание", - говорится в сообщении.

Отметим, что в июле 2022 года агентству исполнилось 20 лет. Коллектив получил поздравление от президента РФ Владимира Путина, в котором он высоко оценил работу ИА REGNUM.