02 Ноября 2022
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Общество Челябинская область
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В Челябинской области осужденные изготовят маскировочные сети и раскладные кровати для нужд армии

Центр трудовой адаптации осужденных на базе исправительного учреждения №5 изготавливает нательное белье, шапки, носки, перчатки и спальные мешки в рамках заключенных госконтрактов с министерством общественной безопасности Челябинской области.

С работой швейного производства ознакомился губернатор Алексей Текслер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Центр трудовой адаптации осужденных(2022)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

По словам губернатора, в Челябинской области 23 предприятия работают на нужды регионального мобилизационного задания. ГУФСИН также выполняет свои задачи, часть объемов уже исполнены. С руководством ГУФСИН подписан контракт на поставку маскировочных сетей для нужд армии, а также мобильных кроватей для полевых лагерей.

Кроме того, учреждения ГУФСИН предоставляют специалистов для других предприятий, работающих по гособоронзаказу. Осужденные по нетяжким статьям и имеющие соответствующую квалификацию работают на оборонных предприятиях, где в настоящее время существенно вырос объем заказов для нужд армии и флота. Также в производственном комплексе учреждения находится профессиональное училище, где готовят новых специалистов и повышают квалификацию рабочие из числа осужденных.

Теги: колония, кровати, мобилизационное задание, армия,



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