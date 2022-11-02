02 Ноября 2022
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Армия и ВПК В России
Фото: premier.gov.ru

Путин потребовал учитывать мнение военнослужащих при производстве снаряжения

Президент России Владимир Путин потребовал учитывать мнение военнослужащих при производстве снаряжения, вооружения и т.д. При этом производство вооружения должно оставаться конкурентным.

Также глава государства напомнил членам координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ, что они должны максимально отступиться от бюрократии.

"Вся эта работа должна строиться не по каким-то бюрократическим нормативам и инструкциям. Конечно, они существуют, и возникли не просто так. Тем не менее обстановка требует от нас работы в совершенно другом режиме. Она должна быть построена таким образом, чтобы ничего не мешало нам добиваться конкретного, нужного всем результата. Такая работа должна быть системно выстроена", - отметил Путин.

Теги: владимир путин, снаряжение, производство, вооружение



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