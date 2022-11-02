На Ямале восьмилетняя девочка получила травму во время тренировки по скалолазанию

На Ямале восьмилетняя девочка получила травму на тренировочных занятиях по скалолазанию в помещении спорткомплекса.

Инцидент произошел 1 ноября. Следственный комитет проводит проверку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

"Ноябрьским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу (с дислокацией в Муравленко) проводится доследственная проверка по сообщению о травмировании 8-летней девочки на тренировочных занятиях по скалолазанию в помещении спортивного комплекса 1 ноября 2022 года. Следователем выполняется комплекс мероприятий по выяснению всех обстоятельств происшествия. Принимаются меры к опросу пострадавшей школьницы и ее родителей, а также сотрудников спортивного учреждения. Выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью девочки, выполняются иные необходимые проверочные мероприятия", - говорится в сообщении.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.