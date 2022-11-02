Ректор РАНХиГС Мау, которому вменяли мошенничество на 21 миллион, уехал в Израиль

Ректор РАНХиГС Владимир Мау, которого полиция сначала обвинила в особо крупном мошенничестве, а затем закрыла дело, улетел в Израиль.

"Улетел сегодня", - сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, 30 июня 2022 г. Тверской суд Москвы отправил Мау под домашний арест по делу о мошенничестве, общий ущерб по которому превышает 21 млн рублей. Также сообщалось, что Мау вместе с бывшим замминистра просвешения РФ Мариной Раковой обвиняются в фиктивном трудоустройстве в вуз 12 человек. Позже Мау вернулся на работу в академию в прежнем статусе. В октябре 2022 г. стало известно, что дело Мау закрыли.