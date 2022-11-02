В Серове возбудили дело против осужденного после нападения на сотрудника колонии

В отношении осужденного в Серове возбудили уголовное дело, после того, как тот, по версии следствия, напал на сотрудника исправительной колонии. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Свердловчанин отбывает наказание в исправительной колонии ЛИУ-23 за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Предполагается, что осужденный был не доволен законными действиями и требованиями сотрудника колонии. По этой причине он стал угрожать насилием, а после и применил насилие, не опасное для жизни и здоровья в отношении работника.

Следователи продолжают расследование для закрепления доказательственной базы.

"Необходимо отметить, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по ст.ст. 117, 161 УК РФ (истязание, грабеж), по последнему приговору суда за совершение умышленного причинения тяжкого вреда здоровью ему оставалось отбывать наказание примерно полгода", - сообщает СКР.

Теперь же фигуранту дела грозит еще 5 лет лишения свободы.