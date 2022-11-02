При обстреле села в Курской области пострадали пять человек
ВСУ обстреляли из артиллерии приграничное село Гуево в Курской области, пять человек пострадали, среди них трое детей. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Все пострадавшие доставлены в больницу.
Повреждены несколько домов, а также продуктовый магазин. В селе пока нет электричества, написал Старовойт в своем Telegram-канале.
1 октября ВСУ обстреляли из минометов поселок Краснооктябрьский в приграничном Глушковском районе Курской области. Никто не пострадал, повреждения получил трехэтажный дом.