При обстреле села в Курской области пострадали пять человек

ВСУ обстреляли из артиллерии приграничное село Гуево в Курской области, пять человек пострадали, среди них трое детей. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Все пострадавшие доставлены в больницу.

Повреждены несколько домов, а также продуктовый магазин. В селе пока нет электричества, написал Старовойт в своем Telegram-канале.

1 октября ВСУ обстреляли из минометов поселок Краснооктябрьский в приграничном Глушковском районе Курской области. Никто не пострадал, повреждения получил трехэтажный дом.