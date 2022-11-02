В Магнитогорске будут судить адвоката за хищение квартиры и земельного участка клиентки

В Магнитогорске осудят адвоката, обвиняемого в хищении у доверителя квартиру, земельный участок и жилое строение в СНТ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что в июле 2020 г., имея доверенность на право распоряжения имуществом от потерпевшей, которой ранее оказывала юридическую помощь, зная, что последняя находится в больнице в тяжелом состоянии, незаконно приобрела право на ее квартиру, земельный участок и жилое строение в СНТ.

От имени потерпевшей обвиняемая совершила сделки купли-продажи имущества со своей знакомой, которая продала данное имущество адвокату. Ущерб составил около 1,4 млн рублей.