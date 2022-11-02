Клишас напомнил Медведеву о нереальности возвращения смертной казни при действующей Конституции

В Совете Федерации прокомментировали очередной намек на возможность возвращения смертной казни в России. Сегодня смертной казнью поджигателям военкоматов грозил бывший президент РФ Дмитрий Медведев. Он заговорил о возможном изменении позиции Конституционного суда по этому поводу.

Глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас в очередной раз написал в своем Telegram-канале: "Возврат к смертной казни в России при действующей Конституции невозможен. Такую позицию публично отстаивает Председатель КС Зорькин В.Д.".