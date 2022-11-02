02 Ноября 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: t.me/kuharuk_ruslan

Родственники четверых тюменцев, погибших в ходе СВО, получили государственную награду

Родственники четверых тюменцев, погибших в ходе СВО, получили государственную награду. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук, передает корреспондент Накануне.RU.

Ордена мужества посмертно по указу президента РФ Владимира Путина вручили матери погибшего в ходе специальной военной операции старшего лейтенанта Романа Лекчалова, семьям капитана Александра Иванчикова, рядового Андрея Огибалова, рядового Марселя Сафеева. Награду семьям передал военный комиссар Тюменской области полковник Алексей Куличков.

Церемония передачи семьям государственных наград РФ(2022)|Фото: t.me/kuharuk_ruslan

"Произносить слова соболезнования матери солдата всегда трудно и волнительно. Я поблагодарил родных и близких – родственников погибших военнослужащих за достойное воспитание сыновей. Председатель региональной общественной организации ветеранов десантных войск "Союз Десантников" Евгений Бондаренко подробно рассказал о каждом герое и его подвиге. Это важно, так как мероприятие проходило при участии подрастающего поколения – воспитанников центра "Град". Мы никогда не забудем подвиги наших земляков, с честью выполнивших свой воинский и гражданский долг. Я рассказал их родным, что в школах создаются уголки памяти, будут открываться памятные доски, мы планируем называть улицы и скверы именами героев. Обсудили мы и ряд проблемных вопросов, с которыми сталкиваются семьи, были озвучены в основном коммунальные проблемы – газификация и теплоснабжение. Решение вопросов семей героев мы поставили на контроль. Будем находиться с ними на связи и обмениваться информацией", - сообщил Кухарук.

Теги: тюменцы, СВО, награда, орден мужества посмертно



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