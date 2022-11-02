В Екатеринбурге мошенники взяли кредит на нотариуса по чужому паспорту

В Екатеринбурге аферисты оформили на нотариуса кредит на 1,5 млн рублей. Мошенники использовали чужой паспорт.

Читайте также: В Екатеринбурге пенсионер разговаривал с мошенниками по телефону 12 часов

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, при этом злоумышленники указали персональные данные потерпевшего. Сам он рассказал, что неизвестные дистанционно оформили на него кредит, предоставив сотруднику банка чужой документ, удостоверяющий личность. Когда нотариус обратился в кредитную организацию, то показал свой паспорт, который сравнили с электронной копией документа, прикрепленного к кредитному договору. Оказалось, что на фотографиях изображены совершенно разные люди.

Также на потерпевшего была оформлена кредитная карта и открыт личный online-кабинет. Мужчина взял банковскую выписку и обнаружил, что с его счета кто-то снимал деньги через банкомат. Он обратился в банк с письменной претензией, просьбой провести проверку и аннулировать кредитную задолженность.

Сейчас полицейскими Екатеринбурга решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Мошенничество". Сыщики пытаются выяснить, каким образом в распоряжении злоумышленников оказались персональные данные нотариуса.

Расследование продолжается.