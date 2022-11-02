02 Ноября 2022
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Медведев пригрозил смертной казнью поджигателям военкоматов

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил казнить поджигателей военкоматов. Он полагает, что на территории России начали действовать разнообразные "жовто-блакитные диверсанты".

"Молодые иностранные студенты, совсем недавно достигшие совершеннолетия, вывели из строя несколько железнодорожных объектов в Уфе. Мол, из-за того, что не согласны с политикой нашей страны. То есть мы у себя этих уродов приняли, дали им возможность получить образование. В ответ – теракты и диверсии. В этом же ряду – и то, что делают "наши", с позволения сказать, граждане, поджигая военкоматы и разрушая иные государственные объекты", - заявил Медведев в своем Telegram-канале.

При этом "он уже не говорит про убийства украинскими террористами наших граждан на нашей территории".

"Насквозь отбитые мозги – сейчас дело, увы, привычное. И вопрос даже не в конкретных отморозках, иностранных и "своих". Просто надо вспомнить, что во время Великой Отечественной войны с саботажниками, которые по приказу фашистских убийц вели подрывные работы в тылу, никто не цацкался. Приговор таким негодяям был один – расстрел без суда и следствия. Прямо на месте преступления. Потому что если ты предатель, совершивший такое преступление в военное время, то у тебя нет ни возраста, ни национальности, ни даже права на защиту своей жизни", - говорит Медведев.

В современной России действует мораторий на смертную казнь, напомнил политик.

"Весьма гуманно. В отличие, кстати, от всех крупнейших стран с ядерным оружием (США, КНР, Индии). Хотя, ещё раз подчеркну, и в рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолён в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества", - говорит экс-президент России.

Теги: Дмитрий Медведев, военкомат



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