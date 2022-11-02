02 Ноября 2022
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Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

В Рыбинске мужчина с ножом ворвался в школу, убил секретаря и скрылся

В Рыбинске (Ярославская область) мужчина с ножом ворвался в школу №43. Сообщается, что в результате нападения погибла сотрудница учреждения. Детей в момент нападения в школе не было – сейчас идут осенние каникулы.

Силовиков вызвал вахтер. Здание школы оцеплено, на месте работают сотрудники Росгвардии и "Скорой помощи".

По данным Telegram-канала "112", погибшая была сожительницей нападавшего – между ними, якобы, был конфликт. Погибшая работала секретарем директора, мужчину пыталась остановить завуч школы, она тоже получила ранения.

Сообщается, что нападавший скрылся с места преступления, сейчас его ищут.

Теги: нож, нападение, школа, убийство, секретарь



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