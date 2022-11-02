02 Ноября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Telegram-канал депутата Госдумы Максима Иванова / t.me/maksim_ivanon

В Елани установили мобильные бани для мобилизованных

Мобилизованным в Елани привезли и установили мобильные бани, пишет в соцсетях депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. Напомним, речь о профилактике кожных заболеваний среди призывников на спецоперацию зашла, когда один из мобилизованных пожаловался на вшей.

мобильная баня в Елани(2022)|Фото: Telegram-канал депутата Госдумы Максима Иванова / t.me/maksim_ivanon

мобильная баня в Елани(2022)|Фото: Telegram-канал депутата Госдумы Максима Иванова / t.me/maksim_ivanon

"Вчера договорились с командиром об установке мобильных бань. Сегодня приехали. Бани стоят. Чистые, жаркие. Пар отличный, веников, правда, нет. Но, на полигоне есть березы - вопрос с вениками решаем. Пообщался с командованием, мобилизованными. Вывод: вшей в Еланском гарнизоне нет. Профилактика - есть", - рассказал Иванов.

Помимо этого, по его словам, в Елань на два дня также пригласили парикмахеров из Камышлова, чтобы солдаты смогли подстричься бесплатно.

Теги: баня, парикмахер, Елань



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