МИД: Россия представит доказательства о причастности Лондона к атаке на Севастополь

Россия предоставит британскому послу Деборе Броннерт доказательства причастности Лондона к атаке на Севастополь.

"Будет вызван британский посол, которому будут предоставлены соответствующие материалы", - сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

С этими материалами также будет ознакомлена широкая общественность, добавила она.

Также Захарова полагает, что молчание Лондона из-за скандала с телефоном экс-премьера Лиз Трасс говорит, что Британии есть что скрывать.

Ранее сообщалось, что западные СМИ обсуждают информацию основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома о том, что Трасс могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после теракта на "Северных потоках" с текстом "все сделано".

В МИД РФ заявили, что ждут ответа Лондона по поводу возможного сообщения Трасс после ЧП на "Северных потоках".