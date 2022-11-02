02 Ноября 2022
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Политика В России
Фото: mid.ru

МИД: Россия представит доказательства о причастности Лондона к атаке на Севастополь

Россия предоставит британскому послу Деборе Броннерт доказательства причастности Лондона к атаке на Севастополь.

"Будет вызван британский посол, которому будут предоставлены соответствующие материалы", - сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

С этими материалами также будет ознакомлена широкая общественность, добавила она.

Также Захарова полагает, что молчание Лондона из-за скандала с телефоном экс-премьера Лиз Трасс говорит, что Британии есть что скрывать.

Ранее сообщалось, что западные СМИ обсуждают информацию основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома о том, что Трасс могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после теракта на "Северных потоках" с текстом "все сделано".

В МИД РФ заявили, что ждут ответа Лондона по поводу возможного сообщения Трасс после ЧП на "Северных потоках".

Теги: мид рф, лондон, атака на севастополь



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