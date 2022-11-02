02 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: youtube.com

У Собчак есть гражданство Израиля, но она скоро вернется в Россию - Нарусова

Мать Ксении Собчак, сенатор Людмила Нарусова подтвердила, что ее дочь сейчас находится за границей. Она сообщила, что телеведущая скоро вернется в Россию.

По словам Нарусовой, у Собчак нет никакого статуса по уголовному делу о вымогательстве, по которому задержан ее коммерческий директор. Адвокаты обжалуют обыск, который силовики провели в подмосковном доме телеведущей.

Также Нарусова подтвердила, что у ее дочери есть гражданство Израиля.

Теги: ксения собчак, людмила нарусова, гражданство, израиль



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