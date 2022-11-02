02 Ноября 2022
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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В ЗакСО назвали параметры бюджета Свердловской области на 2023 год

В Законодательном собрании Свердловской области началась работа над законопроектом "Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального парламента, согласно поступившему на рассмотрение депутатов проекту, основные параметры главного финансового документа Среднего Урала на 2023 год будут выглядеть так: доходы составят около 343 млрд рублей, расходы – более 359 млрд рублей. Таким образом, дефицит составит 16 млрд.

"Как и в прошлые годы, областной бюджет сохраняет социальную направленность. Расходы по этому направлению составят 241 млрд рублей. В рамках подготовки проекта областного бюджета к первому чтению этот документ на будущей неделе рассмотрят на заседаниях профильных комитетов", - пояснила председатель ЗакСО Людмила Бабушкина.

Людмила Бабушкина(2019)|Фото: Накануне.RU

Первое чтение законопроекта запланировано на 15 ноября. На следующий день начнет работать временная согласительная комиссия заксобрания по вопросам, связанным с рассмотрением проекта закона "Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов".

Напомним, на прошлой неделе свердловские депутаты утвердили Александра Старкова на пост министра финансов региона. Ранее Старков уже занимал данную должность.

Теги: бюджет, проект, ЗакСО



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