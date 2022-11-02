"А мужика-то в доме нет". Глава Байкаловского района отказался встретиться с семьями мобилизованных

Глава Байкаловского района Алексей Дорожкин отказался встречаться с материями и женами мобилизованных земляков. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, прибывший в село для разговора с семьями военнослужащих.

Ранее депутат уже писал о том, что будет встречаться с женами и матерями мобилизованных, чтобы из первых уст услышать о проблемах, возникших с уходом их близких, а также о трудностях самих призывников. Сегодня по пути из Ирбита в Елань он посетил свердловское село, однако не увидел там, казалось бы, главного гостя.

"Жаль, что на встрече не оказалось главы Байкаловского района Дорожкина. Отказался. (Он и до этого не встречался с родными мобилизованных). Жаль, потому что вопросов было много. Отмечу, что вместо главы на встрече присутствовали две толковые женщины: зам по соцвопросам и председатель думы. Видимо в администрации всё хозяйство так и держится - на хрупких женских плечах. А мужика-то в доме нет", - отшутился депутат.

Много вопросов от жителей Байкалово поступало по брони и льготам. Также свердловчане рассказали, что у некоторых мобилизованных все еще нет жетонов. Этот вопрос Иванов пообещал обсудить лично с командиром Елани. Выслушал парламентарий и много личных и эмоциональных историй, после чего обменялся с желающими контактами, и взял решение ряда ситуаций на контроль.