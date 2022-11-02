Ноябрь в России будет теплее обычного, особенно на Урале и в Сибири

Ноябрь в России в этом году будет теплее обычного, особенно на Урале и в Сибири, передает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Начало месяца будет приятным для Петербурга – снега ожидать не стоит, здесь будет теплее, чем в Москве – на два-три градуса и все выше нуля.

При этом на значительной части азиатской территории страны уже лежит снег: его можно наблюдать за Уралом, на северо-востоке страны, в европейской части – на Кольском полуострове.