02 Ноября 2022
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Общество Челябинская область
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Группу компаний "Здоровая ферма" продают за 4,2 млрд рублей

Банк непрофильных активов "Траст" выставит на торги 100% долей в компаниях группы "Здоровая ферма". За актив планируется получить не менее 4,2 млрд рублей.

Открытые торги пройдут на повышение в декабре. На торги выставлены ТД "Здоровая ферма", "Уралбройлер", "Уральская Мясная Компания", ГК "Здоровая Ферма", "Здоровая Ферма Деликатесы".

"В лот, который будет выставлен на продажу, войдут Аргаяшская и Кунашакская птицефабрики в Челябинской области. Птицефабрики были модернизированы в 2012 году", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе банка.

В год птицефабрики выпускают 120 тыс. т мяса птицы, 18 тыс. т продукции мясной переработки и 240 тыс. т кормов.

ГК "Здоровая Ферма" занимает 30% рынка мяса птицы Челябинска. По итогам прошлого года выручка компании составила около 10 млрд руб.

Напомним, до декабря 2015 года "Здоровая ферма" принадлежала депутату Госдумы Олегу Колесникову. В конце 2018 года новым собственником агрохолдинга стал банк непрофильных активов "Траст".

Теги: Здоровая ферма, торги, птицефабрика,



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