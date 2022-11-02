02 Ноября 2022
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Экономика За рубежом
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Великобритания ввела санкции против бывших руководителей Evraz

Великобритания в очередной раз расширила антироссийский санкционный список.

В него, в частности, внесены бывшие руководители российской металлургической компании Evraz Александр Фролов и Александр Абрамов, сообщает ТАСС.

Также под санкции попали российские предприниматели Айрат Шаймиев и Альберт Шигабутдинов.

Напомним, в мае Великобритания ввела санкции против Evraz. По информации британского МИДа, решение принято в связи с тем, что предприятие производит 97% рельсовых путей и 28% всех железнодорожных колес в РФ, благодаря чему и осуществляется доставка основных военных грузов и войск на линию фронта в Украине.

Ранее сообщалось, что российский миллиардер Александр Абрамов, а также члены его семьи попали под санкции Новой Зеландии.

Теги: Evraz, санкции, Великобритания



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