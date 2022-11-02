02 Ноября 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Югре бывшие полицейские подбрасывали людям во время задержаний наркотики для повышения раскрываемости

В Югре суд вынес приговор пятерым бывшим сотрудникам полиции, подбрасывавшим наркотики задержанным для повышения раскрываемости, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

В зависимости от роли каждого, они признаны виновными в похищении человека, незаконном проникновении в жилище, незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств, хищении наркотических средств, злоупотреблении полномочиями, превышении должностных полномочий, получении взятки, служебном подлоге, фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности, даче заведомо ложных показаний в суде.

С мая 2017 года по июль 2019 года полицейские во время задержаний подкидывали людям наркотики, оформляли документы об их обнаружении и впоследствии лжесвидетельствовали против них в суде.

"Так, в мае 2017 года при задержании одного из предполагаемых наркосбытчиков скрытно поместили в его одежду наркотическое средство, тем самым сфальсифицировали материалы оперативно-розыскной деятельности, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела и заключения потерпевшего под стражу. Только спустя год – в мае 2020 года судом потерпевший оправдан и освобожден из-под стражи. В ноябре 2018 года, осуществляя наблюдение за местом размещения наркотического средства, незаконно задержали двоих местных жителей, проходивших мимо тайника, применив к ним физическую силу в виде ударов руками и ногами по различным частям тела, скрытно поместили в карманы их одежды наркотическое средство. Впоследствии сфальсифицировали материалы оперативно-розыскной деятельности, которые послужили основанием для возбуждения уголовного дела и заключения потерпевших под стражу. Только в марте 2020 года, спустя более 16 месяцев, потерпевшие оправданы судом и освобождены в связи с непричастностью", - говорится в сообщении ведомства.

В июле 2019 года трое подсудимых незаконно проникли в квартиру предполагаемого наркосбытчика, избили его, надели на голову пакет, чтобы потерпевший впоследствии не смог их опознать. После полицейские обыскали жилище мужчины и обнаружили наркотик. Желая нажиться, они потребовали с хозяина дома 150 тыс. руб. в качестве взятки за непривлечение его к уголовной ответственности, и пока он не согласился выплатить деньги, в течение суток удерживали его сперва в квартире, а потом в лесу.

Изъятый у мужчины наркотик полицейские присвоили, а деньги не получили, поскольку потерпевший обратился в правоохранительные органы с заявлением о применении физического насилия.

Кроме того, в октябре 2019 года при задержании одного из наркосбытчиков похитили у того часть обнаруженного наркотического средства, которое впоследствии скрытно поместили в одежду другого задержанного, сфальсифицировав результаты дела. Потерпевший был отправлен под стражу и только в августе 2020 года уголовное дело в отношении мужчины прекращено в связи с недоказанностью.

В суде подсудимые вину не признали. Тем не менее суд счел представленные следствием доказательства достаточными для вынесения приговора.

В зависимости от роли каждого, четверым соучастникам назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 13 до 18 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Одному из соучастников назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Трое соучастников, которым ранее была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, взяты под стражу в зале суда. Также подсудимым назначены штрафы в размере от 1 до 1,7 миллионов рублей, трое лишены специальных званий, всем запрещено занимать должности в правоохранительных органах на различные сроки.

Приговор не вступил в законную силу.

Теги: полицейские, уголовное дело, повышение раскрываемости, наркотики



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