В "Атомстройкомплексе" рассказали о качестве питьевой воды для своих сотрудников

Компания "Атомстройкомплекс" в течение 15 лет производит питьевую воду, которая по составу соответствует природной. Вода "Рифейская" закрывает все потребности крупного девелопера в обеспечении питьевого режима в офисах и на предприятиях компании.

Производство фирменной воды создано на базе скважины, которую изначально пробурили для технических нужд завода "Известь – Сысерть" (входит в "Атомстройкомплекс"). Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, после специальной экспертизы, которая подтвердила уникальное качество воды, руководство крупнейшего строительного холдинга Урала приняло решение дать возможность сотрудникам получать вкусную и полезную бутилированную воду.

"Анализ состава воды наши технологи делают ежедневно. Кроме того, мы сотрудничаем с Центром гигиены и эпидемиологии Свердловской области. В период пандемии стали отдавать воду на анализ также в Сысертский СЭЗ, потому что областные специалисты на пике эпидемии имели чрезвычайную нагрузку. Наша питьевая вода проходит два этапа механической фильтрации и ультрафиолетовое облучение. По составу она соответствует природной. В ней содержится незначительное количество солей, это придает ей своеобразный органолептический вкус. Несмотря на то, что солей мало, этого количества достаточно для физиологической потребности человека. Все, что необходимо – калий, магний, йод в небольших количествах – в нашей воде все это присутствует", - рассказала технолог производства воды "Рифейская" Людмила Усенко.

"Правильный питьевой режим способствует нормальному водно-солевому обмену, что очень благоприятно для нормальной жизнедеятельности организма человека. Здоровье – одна из корпоративных ценностей компании, и забота о здоровье персонала здесь проявляется даже в мелочах", - отметила корпоративный доктор "Атомстройкомплекса" Наталья Корчагина.

Воду "Рифейская" разливают в бутыли различной емкостью, от самой небольшой до 19 литров, а также поставляют в стеклянной таре. Производство питьевой воды расположено в Сысертском районе Свердловской области.