От мемориала мирным жителям СССР до фильма «Ржев» Евгения Пригожина: россиянам напоминают о преступлениях фашистского режима

В октябре суд удовлетворил иск прокуратуры Петербурга, которая требовала признать блокаду геноцидом. По данным ведомства, в блокадном Ленинграде погибло более миллиона человек. Как заключил суд, произошедшее является преступлением против человечности и геноцидом национальных и этнических групп из числа населения СССР.

В определении особо подчеркнуто, что блокаду осуществляли не только войска Германии, но и их пособники – вооруженные подразделения из Бельгии, Испании, Испании, Нидерландов, Норвегии и Финляндии, а также добровольцы из числа австрийцев, латышей, поляков, французов и чехов. Ущерб от их действий оценили в 35 трлн рублей.

По словам историков, юридической оценки блокады Ленинграда до сих пор дано не было. Да и некогда было этим заниматься – руководство СССР после войны сосредоточилось на восстановлении страны. Между тем, вопрос актуален и сейчас, ведь те, кто пережили блокаду – получили значительный ущерб здоровью, который отразился на их детях и внуках. Если говорить о последствиях признания блокады геноцидом, то, как отмечают эксперты, это даст право даже спустя десятилетия выдвигать претензии государствам-агрессорам, а самим блокадникам – обращаться с исками о компенсациях к их властям.

Напомним, общие людские потери СССР за всю войну составили 26,6 млн человек, из которых 13,6 млн – это гражданское население. Из них преднамеренно были убиты 7,4 млн граждан, а на принудительных работах в Германии погибли 2,1 млн человек. Еще более 4 млн человек умерли от голода, болезней и отсутствия медпомощи.

Согласно документам, обнародованным на Нюрнбергском процессе, гитлеровское правительство еще до нападения на Советский Союз тщательно разработало план истребления советского народа и ссылки на каторгу в Германию миллионов человек. Для этого даже составлялись списки, розыскные книги и собирались сведения о руководящих советских работниках, которые подлежали уничтожению. Для массового истребления был организован особый чиновничий аппарат, состоявший из «зондеркоманд».

В России первый и наиболее масштабный мемориальный комплекс в память о жертвах фашистского оккупационного режима был открыт в 2011 году в Брянской области в 70-ую годовщину хацунской трагедии. Деревня Хацунь по данным краеведов является первой полностью уничтоженной немцами деревней в стране – там расстреляли 318 человек.

Еще раз напомнит россиянам о зверствах нацистов новый мемориал, посвященный мирным жителями Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны. Его установят в Гатчинском районе Ленобласти, возле федеральной трассы Р-23. Инициатором проекта выступило Российское военно-историческое общество, свою поддержку выразил президент Владимир Путин. Мемориал будет представлять собой стелу, на вершине которой установят фигуру матери и двух детей. Стела будет окружена пилонами, на которых изобразят обреченных на смерть мирных жителей, силуэты казненных, а также сожженные дома. На пилонах предусмотрят небольшие окна, где каждый желающий сможет зажечь свечу памяти. Также на мемориале будет гореть Вечный огонь.

Проект мемориала был одобрен в апреле этого года, его авторы – скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин. Ранее они помогли увековечить память о Ржевской битве, которая унесла жизни более миллиона человек, создав мемориал советскому солдату. Стоит отметить, что памятник установлен на месте особо кровопролитных боев, в результате которых пострадало и мирное население. В 1942-1943 годах Ржев и соседние населенные пункты были практически полностью уничтожены. Так, в самом городе из более 50 тысяч населения выжило лишь три сотни. Ущерб, нанесенный городу и району в ходе боевых действий, Чрезвычайная Госкомиссия оценила в 1,5 млрд рублей.

О том, как расправлялись с местным населением фашисты, можно узнать из фильма «Ржев», снятого в 2019 году по инициативе петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. В военной драме есть сцена, когда советские бойцы находят десятки тел жителей деревни Овсянниково в подвале местной церкви. Это характерно для расправ над местным населением, которые враг учинял повсеместно: людей, а это обычно были женщины, старики и дети, сгоняли в одно здание, где могли массово расстрелять или сжечь. Кино сняли по книге Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью», который сам был участником ржевской битвы. После победы он много лет собирался с мыслями, чтобы рассказать свое видение войны, общался с другими фронтовиками. Одним из них стал Евгений Пригожин, в то время командовавший. Писатель, стремясь к достоверности, ввёл его на страницы повести, даже не поменяв имени. А спустя почти тридцать лет внук ротного Евгений Пригожин добился, чтобы произведение экранизировали.

По мнению историков, потомки не должны игнорировать тот факт, что немцы пришли на советскую землю убивать, грабить и издеваться, и народам Советского Союза пришлось отстаивать не только независимость страны, но и право на жизнь. Они отмечают, что нельзя сводить вопрос к обычному военному конфликту, нужно каждый раз напоминать о том, что это была война на уничтожение.