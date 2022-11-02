В Екатеринбург поставят новые троллейбусы с климат-контролем

В уральской столице уже к концу года появятся троллейбусы с климат-контролем. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов.

По его словам, первая партия прибудет в город в декабре, и выйдет на рейс уже к концу месяца. После этого планируется постепенно обновлять технопарк. Так, не до середины 2023 года в Екатеринбурге уже должно ездить 50 новых теплых троллейбусов.

Бубнов также добавил, что знает о жалобах горожан на холод в салонах, напомнив, что отопление включается только после 0 градусов. При этом заммэра заявил, что обсудит этот вопрос с руководством транспортных предприятий.